Черчесов рассказал о сложностях с адаптацией у Заболотного после перехода из «Тосно» в «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нападающий Антон Заболотный не попал в расширенный список национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года из-за трудностей с адаптацией в новом клубе.

«О переходе Заболотного я узнал по факту. После этого у нас с ним был разговор. О чём? Понятно, что этот переход — повышение. Но свои риски футболисты должны калькулировать сами», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в такой ситуации задача тренерского штаба сборной — внимательно наблюдать за всеми игроками и принимать решения об их привлечении в национальную команду.

«За полгода до чемпионата мира тот же Заболотный даже в пределах одного города переезжает с «Петровского» на «Крестовский» и испытывает сложности адаптации. Хотя в старании ему не откажешь»,— добавил специалист.

Ранее Черчесов прокомментировал вызов Сергея Игнашевича в сборную России по футболу.