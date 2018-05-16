Веснина проиграла Винус Уильямс на теннисном турнире в Риме

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от американки Винус Уильямс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 5:7. Следующей соперницей Уильямс станет эстонка Анетт Контавейт. Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова выместила злость после поражения в Риме на судейской вышке.