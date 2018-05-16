Веснина проиграла Винус Уильямс на теннисном турнире в Риме
Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от американки Винус Уильямс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 5:7.
Следующей соперницей Уильямс станет эстонка Анетт Контавейт.
Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова выместила злость после поражения в Риме на судейской вышке.
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