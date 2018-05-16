КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» на 620 тыс. по итогам матча 30-го тура РФПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил о штрафах, выписанных клубам за нарушения во время матчей 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Как сообщает пресс-служба РФС, по итогам матча ЦСКА — «Анжи» армейцы оштрафованы на 100 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений. «Анжи» оштрафован на 20 тыс. за выход из технической зоны главного тренера команды Вадима Скрипченко.

«Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча со «СКА-Хабаровском» за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок.

«Уфа» оштрафована на 100 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц после матча с «Тосно».

«Спартак» по итогам матча с «Динамо» оштрафован на 370 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники, скандирование ненормативной лексики, бросание посторонних предметов на поле и сжигание атрибутики команды-соперника. На «Динамо» наложен штраф в 250 тыс. за использование пиротехники, нецензурные скандирования и демонстрацию зрителями баннера оскорбительного характера.

Ранее сообщалось, что РФС запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов.