РФС запретил «Тосно» регистрировать новых футболистов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Тосно» регистрировать новых игроков.

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение принято в связи с задолженностью клуба по трансферу Евгения Чернова из «Зенита» на правах аренды.

Отмечается, что запрет будет действовать до погашения «Тосно» задолженности.

Ранее сообщалось, что «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, клубу найдут спонсора.

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