ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, клубу найдут спонсора

Власти Ленинградской области не планируют осуществлять прямое финансирование футбольного клуба «Тосно» из бюджета региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.

Отмечается, что в настоящий момент продолжается поиск спонсора для команды.

«В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнёров клуба. Ведётся плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет», — говорится в заявлении.

Кроме того, в правительстве отказались комментировать ситуацию с возможной сменой руководства клуба.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензии на сезон-2018/19 трём клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).



