ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, клубу найдут спонсора

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Власти Ленинградской области не планируют осуществлять прямое финансирование футбольного клуба «Тосно» из бюджета региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.

Отмечается, что в настоящий момент продолжается поиск спонсора для команды.

«В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнёров клуба. Ведётся плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет», — говорится в заявлении.

Кроме того, в правительстве отказались комментировать ситуацию с возможной сменой руководства клуба.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензии на сезон-2018/19 трём клубам Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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