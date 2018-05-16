ФК «Вест Хэм» объявил об уходе тренера Мойеса

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Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Хэм» Дэвид Мойес покинет свой пост.
ФК «Вест Хэм» объявил об уходе тренера Мойеса
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лондонцы приняли решение не продлевать контракт с шотландским специалистом. Срок действия текущего соглашения истекает летом.

По итогам прошедшего сезона в Английской премьер-лиге «Вест Хэм» занял 13-е место.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» объявил об отставке тренера Эллардайса.

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