ФК «Вест Хэм» объявил об уходе тренера Мойеса
Главный тренер английского футбольного клуба «Вест Хэм» Дэвид Мойес покинет свой пост.
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Лондонцы приняли решение не продлевать контракт с шотландским специалистом. Срок действия текущего соглашения истекает летом.
По итогам прошедшего сезона в Английской премьер-лиге «Вест Хэм» занял 13-е место.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» объявил об отставке тренера Эллардайса.
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