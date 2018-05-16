ФК «Эвертон» объявил об отставке тренера Эллардайса

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Главный тренер английского футбольного клуба «Эвертон» Сэм Эллардайс покинул свой пост.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Срок соглашения истекал через год.

Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года. Под его руководством ливерпульский клуб занял восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Промеса.

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