Драчёв не исключает, что российский биатлон может оказаться в изоляции

Короткая ссылка
Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в связи с рядом разбирательств вокруг российского биатлона он может оказаться в изоляции.

«Если даже будет период, когда российский биатлон будет находиться в изоляции, мы предполагаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира... Надо приходить, что-то менять», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что идёт негативный процесс против России.

«Отыграть «карту России» сейчас все готовы... Очень интересное место президента IBU, и все хотят на него попасть. Будут какие-то действия, может, совсем скоро», — добавил Драчёв.  

В настоящий момент вокруг ряда российских биатлонистов ведутся разбирательства по обвинениям в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, ведутся разбирательства по обвинениям в коррупции в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Губерниев назвал «компотом и майонезом» информацию о коррупции при выборе места проведения ЧМ-2021 по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных