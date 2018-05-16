Драчёв не исключает, что российский биатлон может оказаться в изоляции

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что в связи с рядом разбирательств вокруг российского биатлона он может оказаться в изоляции.

«Если даже будет период, когда российский биатлон будет находиться в изоляции, мы предполагаем, что нас могут не допустить до этапов Кубка мира... Надо приходить, что-то менять», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Он отметил, что идёт негативный процесс против России.

«Отыграть «карту России» сейчас все готовы... Очень интересное место президента IBU, и все хотят на него попасть. Будут какие-то действия, может, совсем скоро», — добавил Драчёв.

В настоящий момент вокруг ряда российских биатлонистов ведутся разбирательства по обвинениям в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, ведутся разбирательства по обвинениям в коррупции в адрес руководства Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Губерниев назвал «компотом и майонезом» информацию о коррупции при выборе места проведения ЧМ-2021 по биатлону.