Губерниев назвал «компотом и майонезом» информацию о коррупции при выборе ЧМ-2021 по биатлону

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения относительно того, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в результате коррупции.

«Нравятся мне эти биатлонные утечки. Боссы IBU Бессеберг и Рёш молвили, дескать, Тюмень могла получить чемпионат мира по биатлону — 2021 из-за коррупции. Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто брал деньги? Когда, сколько, где? Пока это просто банальный компот и майонез», — написал Губерниев в Instagram.

Ранее сообщалось, что на встрече с биатлонистами Бессеберг признался в коррупции на выборах места проведения ЧМ-2021.