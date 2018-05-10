Губерниев назвал «компотом и майонезом» информацию о коррупции при выборе ЧМ-2021 по биатлону
«Нравятся мне эти биатлонные утечки. Боссы IBU Бессеберг и Рёш молвили, дескать, Тюмень могла получить чемпионат мира по биатлону — 2021 из-за коррупции. Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто брал деньги? Когда, сколько, где? Пока это просто банальный компот и майонез», — написал Губерниев в Instagram.
Нравятся мне эти биатлонные утечки !!!!! Боссы IBU Бессеберг и Реш молвили , дескать , Тюмень могла получить ЧМ по биатлону 2021 из- за коррупции !!!! И фигли ???? Так могла или получила ??? Адреса , пароли , явки ???? Кто брал деньги ??? Когда , сколько ???? Где ??? Пока это просто банальный п ..... ж , компот и майонез !!!!! 🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟 #коррупция #биатлон #бессеберг #реш #тюмень #чемпионатмира #биатлонсдмитриемгуберниевым #немешкиворочать #майонез #компот #мнение
Ранее сообщалось, что на встрече с биатлонистами Бессеберг признался в коррупции на выборах места проведения ЧМ-2021.