Губерниев назвал «компотом и майонезом» информацию о коррупции при выборе ЧМ-2021 по биатлону

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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения относительно того, что Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в результате коррупции.

«Нравятся мне эти биатлонные утечки. Боссы IBU Бессеберг и Рёш молвили, дескать, Тюмень могла получить чемпионат мира по биатлону — 2021 из-за коррупции. Так могла или получила? Адреса, пароли, явки? Кто брал деньги? Когда, сколько, где? Пока это просто банальный компот и майонез», — написал Губерниев в Instagram.

Нравятся мне эти биатлонные утечки !!!!! Боссы IBU Бессеберг и Реш молвили , дескать , Тюмень могла получить ЧМ по биатлону 2021 из- за коррупции !!!! И фигли ???? Так могла или получила ??? Адреса , пароли , явки ???? Кто брал деньги ??? Когда , сколько ???? Где ??? Пока это просто банальный п ..... ж , компот и майонез !!!!! 🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟 #коррупция #биатлон #бессеберг #реш #тюмень #чемпионатмира #биатлонсдмитриемгуберниевым #немешкиворочать #майонез #компот #мнение

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

Ранее сообщалось, что на встрече с биатлонистами Бессеберг признался в коррупции на выборах места проведения ЧМ-2021.

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