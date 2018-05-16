Болельщики ФК «Зенит» проводили Кришито в аэропорту с баннерами и пиротехникой

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Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито в аэропорту Пулково.

Поклонники клуба принесли с собой баннеры, скандировали кричалки в честь бывшего капитана и жгли пиротехнику.

Кришито в статусе свободного агента перейдёт в итальянский «Дженоа».

Ранее Кришито обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке.

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