Болельщики ФК «Зенит» проводили Кришито в аэропорту с баннерами и пиротехникой

Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито в аэропорту Пулково.

Поклонники клуба принесли с собой баннеры, скандировали кричалки в честь бывшего капитана и жгли пиротехнику.

Кришито в статусе свободного агента перейдёт в итальянский «Дженоа».

Ранее Кришито обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке.