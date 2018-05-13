Кришито обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

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Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который покинет клуб по окончании текущего сезона, обратился к болельщикам команды.

«Хочу сказать спасибо болельщикам, партнёрам по команде, всем сотрудникам клуба и Санкт-Петербургу. Это были удивительные семь лет, Санкт-Петербург навсегда останется моим вторым домом», — сказал Кришито на русском языке.

Он выразил сожаление, что 13 мая проведёт свой последний матч в футболке «Зенита».

«Благодарю вас от всего сердца! Мне будет вас не хватать, спасибо за всё, что вы дали мне за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за не столь прекрасные, без которых футбол невозможен. Трудно выразить всё то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, я растроган и мне сложно выразить всё это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за «Зенит» вместе с вами. Давай, «Зенит»!» — добавил Кришито.

Ранее футболист «Зенита» Кришито рассказал о самых запомнившихся моментах своей карьеры в России.

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