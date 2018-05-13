Кришито обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который покинет клуб по окончании текущего сезона, обратился к болельщикам команды.

«Хочу сказать спасибо болельщикам, партнёрам по команде, всем сотрудникам клуба и Санкт-Петербургу. Это были удивительные семь лет, Санкт-Петербург навсегда останется моим вторым домом», — сказал Кришито на русском языке.

Он выразил сожаление, что 13 мая проведёт свой последний матч в футболке «Зенита».

«Благодарю вас от всего сердца! Мне будет вас не хватать, спасибо за всё, что вы дали мне за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за не столь прекрасные, без которых футбол невозможен. Трудно выразить всё то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, я растроган и мне сложно выразить всё это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за «Зенит» вместе с вами. Давай, «Зенит»!» — добавил Кришито.

«Петербург навсегда останется моим вторым домом!» — капитан сине-бело-голубых обратился к болельщикам «Зенита» 💙 pic.twitter.com/ym8BeEVgIT — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

Ранее футболист «Зенита» Кришито рассказал о самых запомнившихся моментах своей карьеры в России.