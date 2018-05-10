Футболист «Зенита» Кришито рассказал о самых запомнившихся моментах карьеры в России

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который покинет клуб по окончании текущего сезона, рассказал о запомнившихся ему моментах карьеры в России.

«Я выиграл пять Кубков в футболке «Зенита», все были очень важны: два чемпионата, Кубки, Суперкубки. Всё это я запомню навсегда. Хорошо запомню игры против главных конкурентов — со «Спартаком» и ЦСКА. Такие победы навсегда врезаются в память», — цитирует Кришито РИА Новости.

По словам итальянца, запомнившимся событием стал разрыв крестообразных связок, который он получил в 2013 году.

«Забота, которую я чувствовал от руководства клуба и персонала, помогла мне восстановиться», — подчеркнул Кришито.

Он добавил, что провёл отличные семь лет в Санкт-Петербурге, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Кришито попрощается с болельщиками после матча со «СКА-Хабаровском».