Футболист «Зенита» Кришито попрощается с болельщиками после матча со «СКА-Хабаровском»

Короткая ссылка
Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито проведёт свой последний матч в футболке санкт-петербургского клуба в игре со «СКА-Хабаровском» в рамках 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

После матча он совершит круг почёта по стадиону и попрощается с болельщиками.

«Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне будет очень приятно, если стадион заполнится целиком, если придут болельщики, чтобы я мог сказать им спасибо за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слёзы», — цитирует Кришито пресс-служба «Зенита».

Ранее президент итальянского футбольного клуба «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил возвращение в команду Кришито в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных