Футболист «Зенита» Кришито попрощается с болельщиками после матча со «СКА-Хабаровском»

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито проведёт свой последний матч в футболке санкт-петербургского клуба в игре со «СКА-Хабаровском» в рамках 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

После матча он совершит круг почёта по стадиону и попрощается с болельщиками.

«Эта игра станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне будет очень приятно, если стадион заполнится целиком, если придут болельщики, чтобы я мог сказать им спасибо за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слёзы», — цитирует Кришито пресс-служба «Зенита».

Ранее президент итальянского футбольного клуба «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил возвращение в команду Кришито в летнее трансферное окно.