Президент «Дженоа» подтвердил переход капитана «Зенита» Кришито

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Президент итальянского футбольного клуба «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил возвращение в команду защитника и капитана санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, который произойдёт в летнее трансферное окно.

«Я очень доволен прибытием Кришито, но мы не планируем останавливаться на этом», — приводит слова Прециози Sportface.it.

Он отметил, что клуб продолжит работу на трансферном рынке и заинтересован в переходе ещё нескольких футболистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии.

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