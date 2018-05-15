Сборная России проигрывает Швеции после второго периода матча ЧМ по хоккею

Сборная России со счётом 2:1 уступает национальной команде Швеции по итогам второго периода заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

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На 30-й минуте встречи шведы воспользовались игрой в большинстве после штрафа Максима Шалунова. Ворота Василия Кошечкина поразил Мика Зибанеджад. На 37-й минуте сборная Швеции повела в счёте благодаря шайбе Рикарда Ракелля. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.