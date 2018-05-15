Каррера: для меня было бы честью возглавить «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о своих перспективах возглавить туринский «Ювентус».

«Для меня было бы честью возглавить «Ювентус». Какое-то время я был помощником Антонио Конте в этом клубе, но думаю, что в данный момент у туринцев великолепный тренер. Не уверен, что руководство «Ювентуса» в ближайшее время захочет расстаться с Аллегри», — приводит слова Карреры Football Italia.

Контракт Карреры со «Спартаком» рассчитан до 2019 года.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Каррера согласился возглавить «Ювентус», если свой пост покинет нынешний главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.