Мужская сборная России по регби сыграет на Кубке мира 2019 года

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Международная федерация регби приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего национальная команда России получила прямую путёвку на турнир.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что сборная России, заменившая Румынию, получит прямую путёвку на турнир, в то время как Германия вместо Испании будет бороться за попадание на Кубок мира.

Турнир пройдёт с 20 сентября по 2 ноября 2019 года в Японии.

Ранее сообщалось, что россиянки вышли в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Японии.

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