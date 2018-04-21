Россиянки вышли в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Японии

Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии в японском Китакюсю.

На групповом этапе россиянки обыграли национальные команды Канады (19:5) и Англии (17:10) и потерпели поражение от Фиджи (5:29), заняв второе место в своём квартете (семь очков).

Четвертьфинальные матчи пройдут в воскресенье, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра.