Россиянки вышли в плей-офф этапа Мировой серии по регби-7 в Японии

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Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии в японском Китакюсю.

На групповом этапе россиянки обыграли национальные команды Канады (19:5) и Англии (17:10) и потерпели поражение от Фиджи (5:29), заняв второе место в своём квартете (семь очков).

Четвертьфинальные матчи пройдут в воскресенье, 22 апреля.

Ранее сообщалось, что пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра.

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