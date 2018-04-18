Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра

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Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра в отборочном матче Кубка мира с командой Бельгии.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Федерации регби Европы, сообщает официальный сайт организации.

Испанцы были недовольны решениями арбитра в ходе матча и напали на него после игры. Поражение от бельгийцев не позволило испанским регбистам получить прямую путёвку на Кубок мира 2019 года. 

В результате инцидента Себастьян Руэ был дисквалифицирован на 43 недели, Гийом Руэ — на 36 недель, а Пьер Бартер, Люка Гийом и Матье Бели — на 14 недель каждый. Они не смогут принимать участия как в матчах за сборную, так и в играх за клуб.

Ранее бразильский полузащитник клуба «Насьональ Потоси» Тиагу дос Сантос набросился на аргентинского тренера Эдгардо Малвестити во время матча чемпионата Боливии со «Спорт Бойз».

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