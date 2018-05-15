Каменский считает, что сборной России по хоккею не нужно подбирать соперника по плей-офф ЧМ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский сказал, что сборной России по хоккею в матче со Швецией не нужно думать о возможном сопернике в 1/4 финала чемпионата мира в Дании.

«Это единственная установка, которая должна звучать в раздевалке перед каждым поединком сборной. Поэтому россияне будут думать исключительно о текущем сопернике, а не том, что их ждёт в перспективе», — заявил Каменский в эксклюзивном интервью RT.

Он рассказал, как относится к сборным Дании и Латвии, которые могут стать соперниками российской команды по 1/4 финала.

«На чемпионате мира не стоит недооценивать кого бы то ни было. Ни с одной из сборных не стоит рассчитывать на положительный результат до стартового свистка», — подчеркнул Каменский.

Заключительный матч группового этапа Россия — Швеция состоится 15 мая. Начало — в 21:15 мск.

Ранее капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд выразил надежду, что шведская команда одержит победу над национальной командой России в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.