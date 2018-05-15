Хет-трик Ахо помог сборной Финляндии разгромить США в матче ЧМ и занять первое место в группе

Сборная Финляндии одержала победу с крупным счётом над командой США в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе сборной Финляндии хет-трик оформил Себастьян Ахо (11-я, 18-я и 57-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Микко Рантанена (38-я), Марко Анттила (48-я), Каспери Капанена (54-я).

У американской команды отличились Патрик Кейн (52-я) и Дерек Райан (55-я).

По итогам группового этапа команды Финляндии и США набрали по 16 очков, однако в борьбе за первое место финны обошли американцев из-за победы в личной встрече.

В 1/4 финала плей-офф ЧМ Финляндия встретится со Швейцарией, а США — с Чехией.

Ранее сборная Швейцарии разгромила национальную команду Франции в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.