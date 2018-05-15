Сборная Швейцарии обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии разгромила национальную команду Франции в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Грегори Хофман (13-я минута), Энцо Корви (16-я), Рамон Унтерзандер (38-я), Кевин Фиала (43-я) и Симон Мозер (54-я).

У французов отличился Гийом Леклер (44-я минута).

Благодаря победе Швейцария набрала 12 очков и вышла с четвёртого места в плей-офф ЧМ. За выход в полуфинал она поспорит с командой, занявшей первое место в группе B. Франция с шестью очками стала шестой в группе А.

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