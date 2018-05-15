В ФФККР рассказали, когда рассмотрят вопрос финансирования Медведевой

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда в организации рассмотрят вопрос финансирования подготовки двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к соревнованиям следующего сезона.

«Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки. Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования её подготовки на следующий сезон», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Медведева приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и начать сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером. Спортсменка будет тренироваться в Канаде, но продолжит выступать в составе сборной России.

Ранее президент ФФККР Горшков заявил, что Медведева сама приняла решение об отъезде в Канаду.

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