Тренер «Спартака»: в ЦСКА — исторически сформированная команда

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал своё мнение о том, как наставнику столичного ЦСКА Виктору Гончаренко удаётся добиваться положительных результатов при минимальных затратах на трансферы.

«У него уже была исторически сформированная команда. Да, у них есть костяк, который держит команду вместе, и они передают молодым игрокам и новичкам ту страсть и любовь к команде. Важно иметь в команде шесть-семь человек, которые наводят на правильный путь остальных», — цитирует Карреру Sport24.

Он также поделился соображениями по поводу привлечения молодых игроков в стартовый состав клуба по примеру армейцев.

«Возможно, у ЦСКА есть интересная молодёжь. Вообще, у нас тоже, но она ещё не готова играть в основе. Игрока нужно смотреть в деле. Если он допустит ошибку, вы же сами его и убьёте своей критикой. Поэтому я буду ставить молодых, когда они будут готовы. Нельзя их просто кидать в пекло», — заявил специалист.

Ранее Каррера высказал мнение о том, подло ли поступил его бывший помощник Роман Пилипчук, объявив об уходе за два тура до конца чемпионата России.