Кириленко оценил шансы Позднякова и Попова на выборах главы ОКР

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что предстоит тяжёлый выбор между Станиславом Поздняковым и Александром Поповым на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Тяжелейший выбор, это два абсолютно достойных кандидата, две легенды российского спорта. Оба являются многократными олимпийскими чемпионами, они отличные люди, мои близкие друзья, оба подходят для этой должности по всем параметрам», — цитирует Кириленко ТАСС.

Президент РФБ оценил шансы каждого из кандидатов на выборах главы ОКР.

«Необходимо узнать программу каждого, каким они видят будущее нашего олимпийского движения, как собираются его развивать. Именно это во многом повлияет на выбор того или иного кандидата, сейчас же их шансы равны», — отметил Кириленко.

Он также добавил, что при любом исходе ОКР получит отличную кандидатуру на пост главы.

Ранее кандидат на пост президента Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, почему принял решение баллотироваться.

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