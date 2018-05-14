Поздняков объяснил, почему решил участвовать в выборах главы ОКР

Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, почему принял решение баллотироваться.

«Это решение далось мне сложно. Но самыми важными в его принятии явились два обстоятельства. Первое — всеобщая поддержка федераций, партнёров, членов ОКР, второе — та команда, которая работала со мной на протяжении всего периода, в том числе в самые тяжёлые моменты, когда ОКР был лишён части своих прав», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также выразил готовность к выборам главы, которые пройдут 29 мая в Москве.

Ранее ОКР объявил о регистрации Станислава Позднякова и Александра Попова на выборах президента организации.