Поздняков объяснил, почему решил участвовать в выборах главы ОКР

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Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, почему принял решение баллотироваться.

«Это решение далось мне сложно. Но самыми важными в его принятии явились два обстоятельства. Первое — всеобщая поддержка федераций, партнёров, членов ОКР, второе — та команда, которая работала со мной на протяжении всего периода, в том числе в самые тяжёлые моменты, когда ОКР был лишён части своих прав», — цитирует Позднякова ТАСС.

Он также выразил готовность к выборам главы, которые пройдут 29 мая в Москве.

Ранее ОКР объявил о регистрации Станислава Позднякова и Александра Попова на выборах президента организации.

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