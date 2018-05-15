Каррера: «Спартак» не привык побеждать

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что в команде отсутствует победный менталитет.

«Могу подчеркнуть, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. У нее нет победного менталитета. Может быть, с самого начала этого сезона команда довольствовалась тем, что выиграла чемпионат и Суперкубок, думала, что всё будет даваться легко», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Он высказал своё мнение насчёт «синдрома достигнутой цели».

«Если нет этого победного менталитета, если ты не привык хотеть большего, не привык улучшать себя и эти амбиции, то это может сыграть злую шутку», — заключил Каррера.

Ранее президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошло заседание совета директоров, посвящённое подведению итогов сезона-2017/18.