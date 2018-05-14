Леонид Федун рассказал о задачах «Спартака» на следующий сезон

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как прошло заседание совета директоров, посвящённое подведению итогов сезона-2017/18.

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне», — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».

«Спартак» стал обладателем Суперкубка, дошёл до 1/2 финала Кубка России и занял третье место в чемпионате России. По мнению президента, команда выступила неровно в первенстве страны.

«Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов», — заключил Федун.

Он также добавил, что на совете директоров обсудили вопросы селекции на будущий сезон.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков подвёл итоги сезона-2017/18 для команды.