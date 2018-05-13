Глушаков: надеюсь, что в следующем сезоне никто и ничто не помешает «Спартаку» вновь стать чемпионом

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков подвёл итоги сезона-2017/18 для команды.

«Тяжёлый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что», — написал Глушаков в своём Instagram.

Он отметил, что не каждый клуб может похвастаться такой поддержкой фанатов.

«Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем ещё сильнее и никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!» — заключил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров заявил, что «Спартак» отражает душу русского человека.

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