Глушаков: надеюсь, что в следующем сезоне никто и ничто не помешает «Спартаку» вновь стать чемпионом
«Тяжёлый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что», — написал Глушаков в своём Instagram.
Он отметил, что не каждый клуб может похвастаться такой поддержкой фанатов.
«Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем ещё сильнее и никто и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!» — заключил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров заявил, что «Спартак» отражает душу русского человека.