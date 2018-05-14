Бывший главный тренер петербургского «Зенита» возглавил сборную Италии по футболу

Федерация футбола Италии (FIGC) официально объявила о назначении Роберто Манчини главным тренером национальной сборной.

Презентация Манчини в качестве наставника «Скуадры адзурры» состоится 15 мая, сообщается в Twitter FIGC.

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale: presentazione ai Media domani, martedì 15 maggio, alle ore 12 presso il Centro tecnico federale di Coverciano. Info accrediti: https://t.co/6ALP7YhokRpic.twitter.com/wszXfKNmJF — FIGC (@FIGC) 14 мая 2018 г.

В сезоне-2017/18 специалист руководил санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые по итогам первенства заняли пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил назначение Манчини главным тренером сборной Италии.