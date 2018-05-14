Бывший главный тренер петербургского «Зенита» возглавил сборную Италии по футболу

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Федерация футбола Италии (FIGC) официально объявила о назначении Роберто Манчини главным тренером национальной сборной.

Презентация Манчини в качестве наставника «Скуадры адзурры» состоится 15 мая, сообщается в Twitter FIGC.

В сезоне-2017/18 специалист руководил санкт-петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые по итогам первенства заняли пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Ранее комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил назначение Манчини главным тренером сборной Италии.

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