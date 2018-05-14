В Федерации футбола Италии подтвердили назначение Манчини главным тренером национальной команды

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Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил назначение экс-наставника санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини главным тренером сборной Италии.

«Всё готово. Мы работаем над деталями, но можем сказать, что Манчини станет тренером сборной Италии. Мы удовлетворены. Главное — то, как часто он говорил, что хочет занять этот пост», — приводит слова Фаббричини Football Italia.

Сборная Италии осталась без главного тренера после того, как не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России.

13 мая Манчини расторг соглашение с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что официальное объявление о назначении Манчини на должность главного тренера сборной Италии по футболу намечено на 15 мая.

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