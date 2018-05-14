СМИ: Манчини станет главным тренером сборной Италии по футболу 15 мая

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время официально возглавит сборную Италии по футболу.

Об этом сообщает Sky Sports Italia.

По информации издания, Манчини подпишет контракт с Итальянской федерацией футбола (FIGC) 15 мая на два года.

Презентация Манчини может пройти 21 мая.

Ранее Кришито заявил, что Манчини не виноват в плохих результатах «Зенита» в сезоне-2017/18.