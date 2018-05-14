Павлюченкова проиграла Кис на старте теннисного турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от американки Мэдисон Кис и не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. За выход в третий круг Кис поспорит с представительницей Хорватии Донной Векич. Ранее сообщалось, что Шарапова провела тренировку с Надалем и назвала её одним из главных желаний в жизни.