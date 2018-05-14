Шарапова провела тренировку с Надалем и назвала её одним из главных желаний в жизни
Об этом Шарапова сообщила в Twitter. Россиянка опубликовала видеоролик, где проводит розыгрыш мяча с Надалем и побеждает. Пост она сопроводила хештегом #BucketList (список желаний, которые надо успеть воплотить в жизнь).
«Две минуты на корте с величайшим спортсменом всех времён. Очень нервничала», — написала Шарапова.
Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal#BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 14 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге WTA, Шарапова — на 12.