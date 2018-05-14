Шарапова провела тренировку с Надалем и назвала её одним из главных желаний в жизни

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Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировку с испанским спортсменом Рафаэлем Надалем перед матчем с австралийкой Эшли Барти в первом круге турнира в Риме.

Об этом Шарапова сообщила в Twitter. Россиянка опубликовала видеоролик, где проводит розыгрыш мяча с Надалем и побеждает. Пост она сопроводила хештегом #BucketList (список желаний, которые надо успеть воплотить в жизнь).

«Две минуты на корте с величайшим спортсменом всех времён. Очень нервничала», — написала Шарапова.

Ранее сообщалось, что Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге WTA, Шарапова — на 12.

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