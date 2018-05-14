Кудрявцева и Ворачова вышли во второй круг парного теннисного турнира в Риме

Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Рената Ворачова вышли во второй круг парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

В матче первого раунда они обыграли испанку Лару Арруабаррену и румынку Ирину-Камелию Бегу со счётом 3:6, 6:3, 10:5. Соперницы спортсменок определятся по итогам игры Дарья Гаврилова / Си Сувэй — Алисия Росольска / Эбигейл Спирс. Ранее сообщалось, что Даниил Медведев проиграл Робину Хасе в первом круге теннисного турнира в Риме.