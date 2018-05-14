Кудрявцева и Ворачова вышли во второй круг парного теннисного турнира в Риме

Короткая ссылка
Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Рената Ворачова вышли во второй круг парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

В матче первого раунда они обыграли испанку Лару Арруабаррену и румынку Ирину-Камелию Бегу со счётом 3:6, 6:3, 10:5.

Соперницы спортсменок определятся по итогам игры Дарья Гаврилова / Си Сувэй — Алисия Росольска / Эбигейл Спирс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев проиграл Робину Хасе в первом круге теннисного турнира в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных