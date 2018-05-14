Медведев проиграл Хасе в первом круге теннисного турнира в Риме
Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
22-летний спортсмен потерпел поражение от представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 4:6, 1:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Во втором раунде соревнований Хасе сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Бердых (Чехия).
Ранее сообщалось, что Южный не смог квалифицироваться в основную сетку турнира ATP в Риме.
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