Медведев проиграл Хасе в первом круге теннисного турнира в Риме

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Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

22-летний спортсмен потерпел поражение от представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Во втором раунде соревнований Хасе сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Томаш Бердых (Чехия).

Ранее сообщалось, что Южный не смог квалифицироваться в основную сетку турнира ATP в Риме.

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