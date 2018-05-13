Южный не смог квалифицироваться в основную сетку турнира ATP в Риме

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Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку соревнований турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

В финале квалификации Южный проиграл тунисцу Малеку Жазири. Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

Соперник Жазири в основной сетке соревнований станет известен по завершении всех квалификационных матчей.

Ранее стало известно, что Екатерина Макарова снялась с турнира WTA в Риме из-за проблем со здоровьем.

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