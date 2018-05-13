Совет директоров «Зенита» обсудит список кандидатов на пост тренера команды в понедельник

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Совет директоров клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» обсудит список кандидатов на пост главного тренера команды в понедельник, 14 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

По словам представителя «Зенита», на совете директоров клуба список, в который якобы попали наставник «Уфы» Сергей Семак и четыре иностранных специалиста, вероятно, будет сокращён.

Ранее сообщалось, что, помимо Семака, в число претендентов на пост главного тренера «Зенита» входят португалец Паулу Фонсека, итальянец Маурицио Сарри, а также аргентинцы Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.

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