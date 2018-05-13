Совет директоров «Зенита» обсудит список кандидатов на пост тренера команды в понедельник
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.
По словам представителя «Зенита», на совете директоров клуба список, в который якобы попали наставник «Уфы» Сергей Семак и четыре иностранных специалиста, вероятно, будет сокращён.
Ранее сообщалось, что, помимо Семака, в число претендентов на пост главного тренера «Зенита» входят португалец Паулу Фонсека, итальянец Маурицио Сарри, а также аргентинцы Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.