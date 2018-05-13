Четыре иностранных специалиста вошли в список претендентов на пост главного тренера «Зенита»

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В список претендентов на пост главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» вошли наставник «Уфы» Сергей Семак и четыре иностранных специалиста — итальянец Маурицио Сарри, португалец Паулу Фонсека, а также аргентинцы Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болельщика коллектива из Санкт-Петербурга Ивана Заманкова, получившего данную информацию от заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева.

В пресс-службе клуба данный список ни подтверждать, ни опровергать не стали.

Должность главного тренера «Зенита» официально станет вакантной в понедельник, 14 мая, когда будет расторгнут контракт с итальянским специалистом Роберто Манчини.

Ранее Семак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

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