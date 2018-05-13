Четыре иностранных специалиста вошли в список претендентов на пост главного тренера «Зенита»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болельщика коллектива из Санкт-Петербурга Ивана Заманкова, получившего данную информацию от заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева.
В пресс-службе клуба данный список ни подтверждать, ни опровергать не стали.
Должность главного тренера «Зенита» официально станет вакантной в понедельник, 14 мая, когда будет расторгнут контракт с итальянским специалистом Роберто Манчини.
Ранее Семак прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».