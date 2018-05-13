Семак прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»

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Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» рассматривает его в качестве кандидата на пост наставника команды.

«На данный момент я тренер «Уфы». И со мной никто не связывался, разговоров никаких не было», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в «Уфе» не будут препятствовать уходу Семака, если тот получит предложение от топ-клуба.

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