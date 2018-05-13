В «Уфе» не будут препятствовать уходу Семака, если тот получит предложение от топ-клуба

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет препятствовать уходу главного тренера команды Сергея Семака, если тот получит предложение от одной из топ-команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы Сергей Богданович работал с нами дальше. Но жизнь такова, она всегда приносит сюрпризы и изменения. Поэтому мы готовы к определённым изменениям, и если Семаку поступят предложения от грандов и они его устроят, то мы не будем чинить препятствия, а будем только гордиться за него, а команда будет двигаться дальше», — приводит слова Газизова ТАСС.

Семак возглавляет «Уфу» с декабря 2016 года. В нынешнем сезоне команда заняла рекордное для себя шестое место и впервые в своей истории выступит в Лиге Европы.

Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных