В «Уфе» не будут препятствовать уходу Семака, если тот получит предложение от топ-клуба
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы Сергей Богданович работал с нами дальше. Но жизнь такова, она всегда приносит сюрпризы и изменения. Поэтому мы готовы к определённым изменениям, и если Семаку поступят предложения от грандов и они его устроят, то мы не будем чинить препятствия, а будем только гордиться за него, а команда будет двигаться дальше», — приводит слова Газизова ТАСС.
Семак возглавляет «Уфу» с декабря 2016 года. В нынешнем сезоне команда заняла рекордное для себя шестое место и впервые в своей истории выступит в Лиге Европы.
Ранее в «Зените» подтвердили, что клуб рассматривает пятерых кандидатов на пост главного тренера.