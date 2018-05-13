Казанский «Зенит» установил рекорд, победив во всех пяти волейбольных турнирах в сезоне-2017/18.

В нынешнем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России, выиграл клубный чемпионат мира, а также завоевал золотые медали Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» Лиги чемпионов.