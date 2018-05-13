Волейболист «Зенита» Михайлов признан MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

Михайлов набрал 24 очка в финальном матче с итальянским «Лубе», который завершился победой российской команды.

Presenting our MVP for #CLF4Kazan, the man who provided stability and power throughout the Final Four to our winners... Maxim MIKHAILOV! pic.twitter.com/sNK1PrVWmL — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) 13 мая 2018 г.

Два игрока «Зенита» — связующий Александр Бутько и доигровщик Вильфредо Леон — также вошли в символическую сборную турнира.

Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл Лигу чемпионов по волейболу.