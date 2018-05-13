Волейболист «Зенита» Михайлов признан MVP «Финала четырёх» Лиги чемпионов

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Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

Михайлов набрал 24 очка в финальном матче с итальянским «Лубе», который завершился победой российской команды.

Два игрока «Зенита» — связующий Александр Бутько и доигровщик Вильфредо Леон — также вошли в символическую сборную турнира.  

Ранее сообщалось, что казанский «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл Лигу чемпионов по волейболу.

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