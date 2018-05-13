Казанский «Зенит» четвёртый раз подряд стал победителем Лиги чемпионов по волейболу

Казанский «Зенит» выиграл волейбольную Лигу чемпионов среди мужских команд.

В финальном мачте российская команда в пяти партиях переиграла итальянский клуб «Лубе» со счётом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

Казанский «Зенит» в четвёртый раз подряд и в шестой раз в истории завоевал кубок Лиги чемпионов.

Третье место заняла итальянская «Перуджа», обыгравшая польскую «Закса» — 3:2 (17:25, 29:27, 19:25, 25:23, 15:7).

Ранее сообщалось, что «Зенит» вышел в финал мужской волейбольной Лиги чемпионов.