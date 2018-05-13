Форвард «Нэшвилла» Туррис усилит сборную Канады на ЧМ по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис согласился помочь сборной Канады на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Дании.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В 76 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ Туррис, для которого нынешний чемпионат мира станет вторым в профессиональной карьере, отметился 16 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами.

Кроме того, форвард трижды ассистировал партнёрам в 13 поединках плей-офф, но не помог «Предаторз» избежать поражения в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что три игрока «Нэшвилла» выступят на ЧМ по хоккею в составе сборной Швеции.