Три игрока «Нэшвилла» согласились помочь сборной Швеции на ЧМ по хоккею

Три игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» — защитник Маттиас Экхольм, а также нападающие Филип Форсберг и Виктор Арвидссон — согласились помочь сборной Швеции на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Дании.

Об этом сообщает шведское издание SVT. Накануне «Предаторз» завершил выступления в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Виннипег Джетс» в полуфинале Западной конференции со счётом 3:4. Ранее сообщалось, что сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею.