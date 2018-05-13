Немец Александр Зверев стал победителем теннисного турнира ATP в Мадриде

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Немец Александр Зверев стал победителем теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.

В финальном матче второй сеяный на турнире обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. 

Зверев завоевал восьмой титул в карьере и второй по ходу нынешнего сезона.

Ранее россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.

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