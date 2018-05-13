Немец Александр Зверев стал победителем теннисного турнира ATP в Мадриде
Немец Александр Зверев стал победителем теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.
В финальном матче второй сеяный на турнире обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Зверев завоевал восьмой титул в карьере и второй по ходу нынешнего сезона.
Ранее россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube