Макарова и Веснина стали победительницами теннисного турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.

В финальном матче россиянки переиграли венгерско-французскую пару Тимея Бабош — Кристина Младенович со счётом 2:6, 6:4, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Для российского дуэта это первый титул в нынешнем сезоне.

Ранее испанец Рафаэль Надаль не сумел выйти в полуфинал престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.