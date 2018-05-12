Макарова и Веснина стали победительницами теннисного турнира в Мадриде в парном разряде
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.
- AFP
- © Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
В финальном матче россиянки переиграли венгерско-французскую пару Тимея Бабош — Кристина Младенович со счётом 2:6, 6:4, 10:8. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Для российского дуэта это первый титул в нынешнем сезоне.
Ранее испанец Рафаэль Надаль не сумел выйти в полуфинал престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.
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