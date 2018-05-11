Испанский теннисист Надаль потеряет лидерство в мировом рейтинге после поражения на турнире в Мадриде

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Испанец Рафаэль Надаль не сумел выйти в полуфинал престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.
Испанский теннисист Надаль потеряет лидерство в мировом рейтинге после поражения на турнире в Мадриде
  • Reuters

В четвертьфинальном поединке Надаль в двух сетах уступил представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6.

Из-за этого поражения испанский спортсмен потеряет лидерство в мировом рейтинге АТР. Со следующего понедельника первой ракеткой мира вновь станет представитель Швейцарии Роджер Федерер.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде.

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