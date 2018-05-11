Веснина и Макарова вышли в финал теннисного турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова пробились в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде в парном разряде.

В полуфинале российские теннисистки одержали победу над испанкой Марией-Хосе Мартинес-Санчес, выступающей в паре со словенкой Андреей Клепач.

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 7:6, 7:6.

За победу на турнире Веснина и Макарова посоревнуются с победительницами матча между швейцаркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович, которым будут противостоять чешки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде.